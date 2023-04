Carambola tra auto e camion: due donne all’ospedale

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due vetture e un camion che si è verificato ieri mattina sulla Strada per Sant’Ilario a 200 metri dalla via d’ingresso al pronto soccorso dell’ospedale Franchini. Una è stata ricoverata proprio lì per le medicazioni, mentre la seconda - più grave - è stata trasportata in ambulanza al Santa Maria Nuova per accertamenti più approfonditi. Erano circa le 7,30 quando si è verificato lo scontro. Lungo la sp12 procedevano nella stessa direzione una Fiat Punto ed una Fiat 500, ciascuna condotta da una delle due donne, di 43 e di 36 anni. Una delle due ha iniziato il sorpasso dell’altra quando da una strada laterale è spuntato un autocarro Astra: lo scontro è stato inevitabile.