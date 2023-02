Carambola tra auto Tre persone all’ospedale

Tre persone – un uomo e due donne – sono finite in ospedale in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. E’ accaduto poco dopo le 13 di ieri sulla Cispadana, all’altezza della zona industriale a San Giacomo di Guastalla. Un uomo di 31 anni, residente a Lamezia Terme, in Calabria, a bordo di una Ford Fiesta ha prima urtato una Fiat Cinquecento (con al volante una cinquantenne del luogo), per poi sbandare, schiantandosi frontalmente contro una Peugeot 2008 che arrivava dalla direzione opposta, da Gualtieri, condotta da una donna di 39 anni, abitante a Guastalla. Uno schianto molto violento, con le vetture rimaste gravemente danneggiate nei pressi della rotatoria. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce rossa locale, il personale dell’autoinfermieristica e dell’automedica, oltre ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso guastallese, con traumi vari ma non in pericolo di vita. Sono intervenute le pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi tecnici e per regolare il traffico, proseguito a senso unico e con parte della viabilità deviata all’interno della zona industriale.

Antonio Lecci