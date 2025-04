Carbognani: "Cargiver famigliari in difficoltà. Serve una legge nazionale per supportarli"

L’invecchiamento è una fase inevitabile della vita: sapere come sfruttare al meglio questo periodo, vivendolo in modo attivo e senza timori, è la chiave per un’esistenza serena. Questi i temi che sono stati trattati all’interno dell’annuale convegno di Cna Pensionati e Cna Reggio Emilia. Dopo il saluto iniziale di Giorgio Lugli, Presidente di Cna, il convegno è iniziato con l’introduzione di Valter Franceschini, presidente Cna Pensionati pro tempore. "L’obiettivo – ha spiegato Franceschini – è darci maggiore consapevolezza che sì, siamo anziani, ma siamo persone con una vita attiva poiché ci occupiamo della cura dei nostri nipoti, aiutiamo i nostri figli e molti di noi sono impegnati anche all’interno di attività solidali, creando relazioni e cercando di prendersi cura gli uni degli altri".

Tra i relatori anche Luisa Carbognani (Presidente commissione servizi assistenza e sanità del Comune): "A Reggio i servizi per gli anziani sono tanti, come le case di residenza, le case di riposo, i centri diurni e gli appartamenti protetti, dotati di operatore dedicato. Ma è necessario un ripensamento delle soluzioni offerti per combattere la solitudine, tenendo ben presente che l’inverno demografico è un fenomeno sempre più diffuso. Molti caregiver famigliari, infatti, sono persone giovani ed è necessario pensare a una legge che gestisca queste situazioni di difficoltà".