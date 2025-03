Carcere, Radicali Italiani in visita alla sezione femminile

Visita al carcere di Reggio Emilia, con particolare attenzione alla sezione femminile e transgender nel giorno dell’8 marzo, per i Radicali Italiani. Nella casa circondariale emiliana si sono recati il segretario del partito, Filippo Blengino, insieme a Nora Righini della direzione e Bianca Piscolla della giunta radicale. "Le dimensioni delle celle sono umane, ma permangono tutti i soliti problemi delle carceri - osserva Blengino in una nota -: difficoltà di accesso alle attività rieducative, carenza di personale, disagio psichico dilagante. In questo contesto, risulta ancora più brutale il provvedimento del Ddl Sicurezza, che - prosegue il segretario dei radicali Italiani - concede ai giudici la possibilità di incarcerare un numero crescente di bambini, eliminando l’obbligo di misure alternative per le madri con figli minori di un anno". A giudizio di Blengino, infine, "l’introduzione del reato di femminicidio rappresenta sicuramente un passo avanti, ma per contrastare la violenza di genere servono investimenti significativi in prevenzione, centri di supporto ed educazione all’affettività".