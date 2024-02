Carcere, reazioni a catena: "Immagini ripugnanti, che altro deve accadere perché il governo si muova?"

"Bene il rinvio a giudizio dei dieci agenti accusati dei reati di tortura, lesioni personali e falso in atto pubblico. Condividiamo il dolore e lo sdegno espressi da Ilaria Cucchi che ha conosciuto da vicino gli esiti nefasti di prassi coercitive e punitive che sfociano nella violenza più indegna". Non usano mezzi termini dalla Cgil e Funzione Pubblica, che con una nota intervengono sul pestaggio in carcere di un detenuto, avvenuto ad aprile scorso. "Si tratta di episodi che non possono essere giustificati né con l’esasperazione del lavoro né richiamando il numero di procedimenti disciplinari già ricevuti dalla vittima – incalzano dalla Cgil –, chi rappresenta lo Stato non può commettere crimini per punire chi commette crimini. È un controsenso in termini e totalmente fuori da ogni principio democratico". Questa è solo una delle tante reazioni al pestaggio, di cui solo nei giorni scorsi è stato diffuso il video. "Quanto sta avvenendo nelle carceri, con suicidi, omicidi, risse, rivolte, aggressioni alla polizia penitenziaria, traffici illeciti e, nostro malgrado, anche qualche fenomeno di possibile degenerazione indotta, come quello di Reggio, non può lasciare indifferenti e – così Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa polizia penitenziaria, dopo un altro suicidio in carcere, a Latina –, soprattutto, non si può considerare ordinario, dunque, non è arginabile con strumenti ordinari". Il co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs, Angelo Bonelli, definisce le immagini del video "ripugnanti" e aggiunge: "Vedere uomini in divisa, vale a dire coloro che dovrebbero rappresentare lo Stato e la sua difesa, torturare una persona inerme, incappucciata e ammanettata e a terra ci lascia inorriditi. Il viceministro Delmastro con delega alla polizia penitenziaria riesce a condannare il pestaggio?", mentre Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia e capogruppo PD in Antimafia, si chiede: "Che altro deve succedere nelle carceri italiane perché il governo, il ministro della Giustizia intervengano, subito, per porre fine a una situazione ogni giorno più drammatica?"

"Non c’è più tempo", la voce della Giunta delle Camere penali e l’Osservatorio centrale dell’Ucpi, che sottolineano come i fatti di Reggio costituiscano "l’evidente esito di una politica che ha da tempo abbandonato il carcere al suo destino". "Denunciamo – aggiungono i penalisti – l’assoluta inidoneità dei rimedi sino ad oggi immaginati dal governo, l’assenza dei più volte sollecitati interventi urgenti volti alla eliminazione del fenomeno del sovraffollamento in continuo drammatico aumento e l’insistenza su politiche giudiziarie e legislazioni irrazionali e dannose che vanno in senso contrario ai valori e ai principi che devono governare la necessaria e urgente riforma dell’esecuzione penale e tutelare la dignità e la vita di tutti i detenuti".