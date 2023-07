Carceri lontane dalla Legalità, il Paradosso di Reggio Emilia

di Saverio Migliari

Il paradosso delle carceri è che sono, di fatto, luoghi molto più lontani dalla legalità di qualsiasi altro che si incontri fuori dai loro recinti. In quale spazio pubblico in città potremmo pensare di vivere con tassi di sovraffollamento del 150%, un suicidio all’anno, 250 atti di autolesionismo, scarsissime attività ricreative, risicate ore all’aria aperta, bagni rotti e assistenza sanitaria insufficiente? Semplice: non esiste. E’ soltanto il carcere, che risponde a questa descrizione. Ecco perché sposiamo la protesta della polizia penitenziaria dopo l’ennesimo episodio di violenza (un detenuto con problemi psichiatrici ha dato fuoco alla sua stanza). Perché i ’secondini’ scontano una pena anche loro, lì dentro.