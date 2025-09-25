Cardinale-Reggio, era amore. Qui girò assieme a Zurlini

Addio a Claudia Cardinale. L’attrice che diventò un’icona planetaria, interpretando alcuni dei film più importanti della storia del nostro cinema (da ’Il gattopardo’ a ’C’era una volta il west’) se n’è andata ieri l’altro, dopo una lunga malattia, a 87 anni, nella sua casa vicino a Parigi, circondata dall’affetto dei suoi cari. I suoi occhi hanno visto più di mezzo secolo di cinema, affrontando sempre ruoli e personaggi diversi.

Musa ispiratrice di registi come Visconti, Monicelli, Leone e Fellini, con quella sua bellezza mediterranea e con quel raro talento, è riuscita - insieme a Sophia Loren - ad ottenere la corona di Nostra Signora del cinema italiano nel mondo. Eppure, non si riteneva una diva. "Per fare questo lavoro, bisogna essere forti dentro", raccontava qualche anno fa a chi vi scrive per il Carlino.

La sua carriera cinematografica s’intrecciò con la nostra città, quando nel settembre del ‘60 si trasferi per un certo periodo a Reggio per girare uno dei suoi film più noti: ’La ragazza con la valigia’, diretto da Valerio Zurlini. "Che affetto i reggiani", spiegava Lady Cardinale. Il film ambientato tra Reggio, Parma e la Riviera romagnola, fu presentato anche a Cannes e ottenne un David di Donatello. Tra i protagonisti, anche l’attore reggiano Romolo Valli, nel ruolo di un prete.

La maggior parte delle scene furono registrate nella vecchia stazione ferroviaria di piazzale Marconi, molti anni prima della ristrutturazione. Tantissime, oltre 200 le comparse coinvolte, proprio come ricordava qualche anno fa al Carlino il collezionista cinematografico Franco Lirici di Barco. "In quel periodo ci fu un passaparola tra gli studenti, la produzione cercava comparse. Mia sorella venne scritturata e finì nel film. Ricordo la Cardinale bellissima, una dea. Disponibile e carina con tutti". In effetti, Claudia non si è mai ritenuta una diva. "Mi ritengo una donna normale con un grande privilegio: quello di avere vissuto tante vite, attraverso i personaggi che ho interpretato".