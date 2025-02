Cardinals, il ’college’sportivo di Montecavolo

di Claudio Lavaggi

L’intenzione è quella di ricalcare un po’ le strutture dei college americani, anche se con i dovuti distinguo e le dovute proporzioni: Pietro Fedi, 33 anni, ex giocatore di calcio della Reggiana giovanile e poi anche in Eccellenza nelle file della Sampolese, ha avuto un’idea brillante e l’ha applicata alla pallavolo giovanile femminile. Creare una struttura che potesse conciliare scuola, sport e relax. Dare un supporto educativo e sportivo, pensato per aiutare le ragazze a raggiungere il loro pieno potenziale in un ambiente sicuro e stimolante dove divertirsi, crescere e fare squadra. E così è nata a Quattro Castella la Cardinals Academy. "Sintetizzando, è proprio questo – dice Fedi –. Sette anni fa ho iniziato a pensare che bisognasse occuparsi delle giovanissime che fanno sport e un po’ dalla mia esperienza giovanile a livello professionistico ho cercato una soluzione e una risposta alle necessità anche delle famiglie".

Ci spiega in concreto cosa fate?

"Partiamo dalla scuola, le ragazze escono all’ora di pranzo. Vengono accompagnate dall’uscita di scuola direttamente in Academy con il pulmino della società. Restano con noi tutto il giorno, tre giorni alla settimana, e i genitori possono prelevarle alla sera in palestra dopo allenamento". Ma nel frattempo?

"Possono pranzare nella struttura a due piani che gestiamo a Montecavolo: ogni giorno pranzi sani e bilanciati, preparati grazie alla collaborazione con Conad, vengono serviti nella sala comune. E quindi le ragazze pranzano assieme, poi magari sparecchiano e inseriscono i piatti nella lavastoviglie".

Andiamo avanti?

"Si apre un’altra fase molto importante: dopo pranzo la sala comune si trasforma in biblioteca. Le giovani studiano e fanno i compiti, stimolandosi a vicenda sotto il controllo di un’educatrice. Il centro è dotato anche di una Relax Room: uno spazio per ricaricare le energie, con divani e televisione per chiacchierare, riposarsi o divertirsi".

Manca solo la pallavolo?

"Abbiamo una sala pesi attrezzata con programmi settimanali personalizzati, con gli allenatori che possono fornire un supporto continuo per un allenamento efficace e sicuro. Uno di questi è Filippo Catellani che gioca nei Vigili del Fuoco, a Reggio in B1. Quando è il momento di scendere in campo, la società accompagna le ragazze in palestra e inizia l’allenamento specifico".

Quante sono attualmente le ragazze?

"Sono una quindicina, ma speriamo di raddoppiare il numero la prossima stagione, magari ampliando anche la zona d’azione su San Polo e Albinea. Ci rivolgiamo a giovani delle scuole elementari e medie, ma chiunque può contattarci per saperne di più: siamo su Facebook, Instagram, TikTok, o al 3469514416. In complesso come società sportiva abbiamo una novantina di tesserate e disputiamo vari campionati, a partire dalla Terza Divisione Fipav, ai tornei del Centro Sportivo. Poi finiti i campionati, abbiamo anche i campi estivi".

Sembra tutto bellissimo e semplice…

"Per me cinque anni di duro lavoro, cercando di ottenere la fiducia dei genitori, incontrando i vari tecnici che ora sono con noi, farci conoscere, pensare al futuro. Ora siamo partiti e vogliamo proseguire. Come retta mensile chiediamo 85 euro, non ci sembra proprio una pazzia".