“Cardiologia, dalle operazioni alla riabilitazione: un modello in regione”

Reggio Emilia, 23 dicembre 2023 – “Le linee guida curano la malattia. Noi curiamo i pazienti, uno alla volta”. Alessandro Navazio, direttore della Struttura complessa della Cardiologia Ospedaliera e responsabile del Programma delle strutture cardiologiche, guida una équipe di eccellenza che fra hub principale e strutture periferiche giunge ai vertici in regione, sia per le operazioni sia nella riabilitazione.

Alessandro Navazio, Direttore della Struttura complessa della Cardiologia Ospedaliera e responsabile del Programma delle strutture cardiologiche

Solamente quest’anno ha varato due procedure mini-invasive sul cuore senza aprire il torace, con il team di Cardiologia dell’ASMN, ma questo è uno degli allori. Ampliando lo sguardo, spiega, “Non esiste nessuna cardiologia che ha più di un punto guardia h24, e noi ne abbiamo tre. A livello regionale e nazionale nessuna struttura cardiologica ha una complessità tale, nessun facente capo a un’unica unità operativa”. E l’uscita dalla Struttura complessa avviene solamente in due casi: “Abbiamo delle gestioni con corrispondenza biounivoca. Teniamo il paziente fin tanto che non deve sottoporsi a intervento pediatrico e in caso di sostituzione cardiaca: il trapianto di cuore viene fatto da un’altra parte, poi il paziente è rimandato a noi”. Pensando ai recenti screening con la clinica mobile, che risposta danno i cittadini? “Molto buona e noi siamo rodati. La società scientifica Anmco di cui faccio parte, insieme alla Fondazione ‘Per il tuo cuore’ aveva istituito il truck del cuore, che prevedeva tutta una raccolta anamnestica, esame del sangue ed elettrocardiogramma. Eravamo una sorta di pionieri. Delle edizioni reggiane vorrei ricordare quella in azienda, la Padana Tubi di Guastalla, che offrì ai dipendenti nel 2019 a sue spese tutto lo screening: in soli tre giorni esaminammo 800 persone. La Regione ha istituito la clinica mobile sul nostro modello, con l’analisi del profilo lipidico e screening della fibrillazione atriale. Iniziativa che dà sempre grossi numeri e in molti hanno copiato”. L'incidenza delle cardiopatie sulla popolazione locale è stabile, in diminuzione o aumento? “Diciamo che sta cambiando il tipo di patologia. L’infarto miocardico acuto (ST Sopra), che necessita della coronarografia in emergenza, in tutto il mondo occidentale è in calo, mentre stanno aumentando altre sindromi acute. Questo perché la cittadinanza è più avvezza alla prevenzione cardiovascolare e ha modificato lo stile di vita. Dieci anni fa non c’era tutta questa gente a correre alle Caprette. La mappatura del ministero della Salute che mostra le ore settimanali dedicate all’attività fisica distribuite per regioni, indica un quantitativo molto elevato per l’Emilia-Romagna, che ci colloca nella top five”.

Quali i segnali d'allarme da non trascurare? "Non necessariamente sono i sintomi. Nella prevenzione cardiovascolare, il colesterolo è diventato un fattore eziologico della malattia aterosclerotica. Se una persona ha il colesterolo alto non avvertirà nessun sintomo, stesso dicasi per l’ipertensione arteriosa. Sono riscontri importanti che converrebbe controllare. Consiglio anche, al di sopra di una certa età, uno screening annuale per il diabete, perché è una malattia molto favorente gli eventi cardiovascolari, soprattutto se si ha famigliarità. E si torna al discorso di prima: il diabete di tipo due non dà sintomi. Perciò ribadisco l’importanza dei controlli, sennò si rischia di intervenire quando i buoi sono già scappati”. Sta parlando di un’attenzione che si sviluppa nel lungo periodo? “Esatto, poiché i fattori di rischio cominciano ad agire senza dar segni, se si trattano nel lungo periodo si può evitare la patologia o far sì che manifesti la sintomatologia più avanti nel tempo. Quando invece il paziente ha sintomi, chiaro che prima si interviene meglio è. Se la persona si accorge di far fatica a respirare durante sforzi consueti, conviene farsi vedere. Poi c’è il caso dell’insufficienza cardiaca. Se il paziente accusa dolori toracici, occorrono approfondimenti. Se sono problemi noti nel paziente, vanno ulteriormente valorizzati, diverso il caso, invece, per un dolore toracico improvviso”. Che si fa? “Siamo in presenza del sintomo più frequente dell’infarto miocardico, perciò bisogna chiamare il 118. Aggiungo che se c’è infarto, la prognosi con le nostre terapie dell’angioplastica primaria e del palloncino è molto buona, per i pazienti che arrivano in ospedale; al contrario la maggior parte delle perdite avviene da territorio a ospedale. In fase acuta di infarto possono esserci aritmie con arresto cardiaco, ma se il trasporto viene fatto dal 118 con personale addestrato, a bordo di ambulanze con medico e infermieri abilitati a intervenire con defibrillatore, noi salviamo delle vite. Il maggior numero di decessi per infarto si ha prima che si arrivi in struttura, perciò la popolazione deve sapere che in caso di dolore toracico improvviso, associato o meno a sudorazione, bisogna chiamare il 118. Il trasferimento viene fatto in maniera assolutamente protetta ed è l’unico modo di intervenire su un’aritmia maligna. Alimentazione e stili di vita. Ormai (pare) sappiamo tutto, ma specificamente al cuore? “L’attività fisica va fatta in maniera aerobica, senza sforzi estremi, ed è consigliabile a qualsiasi persona almeno 30-40 minuti tre volte a settimana. Basta una camminata a passo sostenuto. Monitorare il peso, non andare in sovrappeso, e attenersi alla piramide alimentare, ovvero introdurre un notevole apporto di frutta e verdura, questa consumata più di tre volte al dì, limitare carne rossa e carboidrati e, importantissimo, limitare il sale. Uno studio dell’American Heart uscito questi giorni dimostra che sia le persone ipertese sia tutti gli altri, se riducono il sale è più difficile da un lato che sviluppino ipertensione e dall’altro esercitano un miglior controllo della pressione. Contenere il cloruro di sodio è particolarmente importante per la prevenzione dell’ipertensione, che come abbiamo visto è uno dei killer silenziosi, poiché spesso non dà sintomi. Riassumendo, stiamo bene attenti a eventuali fattori di rischio, fra cui pressione, colesterolo, diabete e, non ci sarebbe bisogno di dirlo, il fumo”. La struttura che lei dirige è un’eccellenza della nostra Ausl. Gli elementi di questo positivo andamento? “Abbiamo un volume molto positivo, secondo il Programma Nazionale Esiti. Ad esempio, la cardiologia di Guastalla per tre anni consecutivi è giunta prima a livello nazionale per la minor mortalità a trenta giorni dalla diagnosi delle sindromi coronariche acute. Garantiamo un follow up del paziente molto importante, anche in virtù delle strutture periferiche, con guardia cardiologica h24. Il polo area nord drena buona parte della bassa Lombardia, e abbiamo una eccellenza a Castelnovo Monti, rappresentata da un reparto che segue gli acuti e offre una gran risposta in termini di riabilitazione cardiologica. E veniamo alla nostra Cardiochirurgia, che ha tempi di intervento nettamente inferiori rispetto alle altre realtà della regione, potendo contare su una rotazione veloce dei pazienti, che noi prendiamo appena operati senza aspettare i 7 giorni canonici, ma in terza, quarta giornata su riabilitazione cardiologica. Questo mette la struttura di Villa Salus in condizioni di essere molto più ricettiva per i pazienti che debbono essere operati. Perché ce lo possiamo permettere? Perché abbiamo la guardia cardiologica. Noi lavoriamo in rete, ma in rete vera. Il venerdì vengono discussi tutti i casi particolari della nostra provincia, con rappresentanza di cardiologi, consultandoci con gli altri specialisti di nefrologia, infettivologia, reumatologia, a seconda della complessità del caso. Tutto viene verbalizzato e la decisione viene presa a livello collegiale. Come aritmologia siamo il centro che fa di più in regione e siamo all’avanguardia nella emodinamica. Andiamo molto fieri dei percorsi: dopo una sindrome coronarica acuta, teniamo il paziente in carico 12 mesi, gli offriamo una visita a un mese, 6 e 12 mesi, e ciò determina una prevenzione secondaria ottimale, che poi garantisce una migliore prognosi. E sfruttiamo l’ambulatorio degli stili di vita, fra cui l’anti-fumo, presente in tutti i distretti. Veniamo sempre citati a livello regionale per il percorso del paziente affetto da insufficienza cardiaca e possiamo contare su un’assistenza infermieristica all’avanguardia per la cronicità, che non ha eguali e classifica Reggio ai vertici regionali”.