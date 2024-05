Career-Day, 200 studenti incontrano le imprese

Costruire un ponte tra gli studenti il sistema delle imprese reggiane. È questo l’obiettivo primario del Career Day, organizzato dall’Istituto Nobili, in collaborazione con Unindustria Reggio. L’evento si è tenuto con la partecipazione di 200 studenti e 31 aziende: Ama, Argo Tractors, Ask Industries, AVL Italia, Azeta Zeo Asioli Diffusion, Benassi, Bombardi Rettifiche, Brumbrum Factory, Cattini Oleopneumatica, Clevertech, Dana Motion Systems Italia, Danfoss Power Solutions, Eurotec - Divisione Mbm, Eviosys Packaging Italia, Ferretto Group, Fives Oto, Flash Battery, Gamma Meccanica, Hyva Capital Equipment, Idromeccanica Bertolini, Immergas, Kaercher Floor Care, Landi Renzo, Lombardini, Meta System, Profiltubi, Spal Automotive, Still, Vimec, Walvoil e Zapi. Il Career day ha così offerto ai giovani l’opportunità di esplorare le opzioni di carriera, stabilire contatti con le imprese e conoscere le realtà locali. "La collaborazione scuola-impresa-territorio è da sempre uno dei principali obiettivi", spiega Luca Catellani, consigliere di Unindustria.