Carenze igieniche e alimenti non rintracciabili: barista multato

Carenze igieniche e alimenti senza rintracciabilità: un barista è finito nei guai e dovrà pagare sanzioni per 3mila euro.

L’altra mattina i carabinieri della tenenza di Scandiano, assieme ai colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità di Parma, hanno compiuto controlli con ispezione igienico sanitaria in alcuni esercizi pubblici con l’importante obiettivo di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative.

In un bar del comune di Scandiano, il cui nome non è stato reso noto, i carabinieri hanno individuato circa venti chili di prodotti alimentari vari confezionati e privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità come data di produzione, scadenza, origine del prodotto.

I prodotti trovati, durante l’attività di verifica, sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo. Sono inoltre emerse, nell’ambito sempre delle verifiche da parte dei carabinieri, condizioni igienico sanitarie dei locali non adeguate. Sono dunque scattati i provvedimenti del caso. Al titolare del bar i militari dell’Arma hanno infatti contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro. Controlli simili nel passato sono avvenuti anche in altre attività commerciali della nostra provincia per esaminare con attenzione il rispetto delle norme igienico-sanitarie e quelle amministrative.

