Carenze igieniche nel market. I Nas sanzionano un negoziante

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma hanno effettuato una serie di ispezioni igienico sanitarie in vari esercizi commerciali in diverse zone dell’Emilia, per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, in particolare dei consumatori. Nel corso delle verifiche sono state accertate diverse irregolarità, che hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative e all’emissione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di oltre 40mila euro.

In un esercizio commerciale della val d’Enza, i militari del Nas di Parma hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, rappresentate da incrostazioni e residui alimentari vetusti nei locali refrigerati della macelleria, dei latticini e dell’ortofrutta, oltre alla presenza di ragnatele, polvere e muffe nel deposito alimentare. Inoltre, le guarnizioni delle celle frigorifere risultavano danneggiate, necessitando di sostituzione. Per queste violazioni, il legale responsabile è stato sanzionato con una multa di mille euro.

Un supermercato attivo nella Bassa Reggiana, nel corso dell’accertamento, ha fatto rilevare violazioni legate alla mancata indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari in alcuni prodotti preimballati, oltre all’omessa indicazione dello stato fisico (congelato) di alcuni prodotti e ad "etichettature fuorvianti" sulla composizione di alcuni alimenti. Al titolare sanzioni per 26 mila euro.