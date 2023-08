Carenze igienico sanitarie, circolo multato

Contestate violazioni amministrative al presidente di un circolo dell’Appennino reggiano, sanzionato per 3.000 euro. Nel circolo, da un controllo dei carabinieri del Nas di Parma coi militari di Collagna e il nucleo ispettorato del lavoro di Reggio, sono emerse carenze igienico-sanitarie. Pertanto sono state contestate violazioni amministrative al legale rappresentante.

Sono emerse carenze igienico-sanitarie all’interno dei locali dove si svolge l’attività, con confezioni di alimenti e bevande riposte a diretto contatto con il pavimento, impedendo il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti. Inoltre sacchetti di plastica anonimi, contenenti 5 chilogrammi di prodotti da forno (pane) congelato, privi di sistemi o elementi di rintracciabilità, valore commeciale di 40 euro, data l’esigua quantità smaltito in autocontrollo.

Riscontrata anche l’omessa predisposizione del libro allergeni o di un dispositivo consultabile che recasse l’indicazione delle sostanze in grado di provocare allergie e intolleranze negli alimenti proposti alla clientela allo stato sfuso: per quest’ultima criticità il locale è stato diffidato, oltre alla contestazione delle violazioni amministrative.

In tutto sono state elevate sanzioni per 3.000 euro. Nota positiva segnalata dai militari: "Assenza di violazioni in materia di lavoro e sfruttamento di manodopera clandestina non essendo state rilevate irregolarità".

Settimo Baisi