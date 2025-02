’Caretera ed Rubéra’. Boom di iscrizioni

Torna domattina la ’Caretera ed Rubéra’, manifestazione organizzata dalla Podistica Rubierese in collaborazione con la Ciclistica Rubierese, la Croce Rossa e lo stesso Comune. E’ manifestazione competitiva e non, con gli agonisti che hanno superato le trecento iscrizioni, mentre i non competitivi, provenienti da Reggio e Modena, saranno oltre tremila.

E’ la 43ª edizione e i top runner su km 10 sono Alessandro Pasquinucci e i due portacolori della Corradini Rubiera, Fabio Lusuardi e Federico Rondoni, mentre tra le ragazze la favorita è Enrica Bottoni (Corradini) con Caterina Filippi in agguato. La competitiva parte alle 9, compresi gli allievi su km 4,4, a seguire le non competitive di km 4,4, 8,2 e 11,5. Alle 9,10 la novità della "Bau Caretera" riservata ai cani accompagnati dai padroni. Alle 9,20 le competitive giovanili, per primi passi, pulcini, esordienti, ragazzi e cadetti.