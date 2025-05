Cargiver, facciamo il punto

Domattina dalle 9,30 a palazzo ducale di Guastalla si svolge un incontro su "Il viaggio del caregiver" per informare, confrontarsi, dialogare, accrescere la consapevolezza sul tema della cura, dell’essere caregiver famigliari e degli aiuti possibili. Il caregiver è quella persona che, a titolo gratuito e fuori dall’ambito professionale, si occupa dell’assistenza di un familiare o di una persona cara non autosufficiente. Un "esercito" silenzioso fatto di figli, mogli, mariti, genitori o semplicemente amici che in modo volontario e vari gradi di impegno, si prendono cura e assistono anziani e disabili gravi, fino a casi gravissimi non autosufficienti. L’Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, insieme agli enti locali e alle realtà del Terzo settore, segue un piano di azioni-interventi proprio a supporto del caregiver.