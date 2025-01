Cargo bike in centro per le consegne

Ridurre l’inquinamento e la concentrazione di veicoli destinati alla logistica in centro storico. Sono gli obiettivi della manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito del progetto europeo ‘Greta’, per rendere sostenibile (decarbonizzandolo) il cosiddetto ’ultimo miglio’ della consegna delle merci. In particolare gli addetti interessati potranno utilizzare gli spazi presso un nuovo hub dedicato al trasferimento delle merci da mezzi tradizionali a mezzi ecologici che aprirà a marzo presso il Mercato ortofrutticolo di via Cisalpina.

Per il recapito dei prodotti si utilizzeranno nello specifico delle cargo bike a pedalata assistita, con libero accesso alle aree di Ztl in tutti gli orari. Il progetto garantirà nella fase di sperimentazione- fino al 31 marzo 2026- la possibilità di offrire in comodato gratuito gli spazi dell’hub. Per poterli utilizzare occorre però inviare una Pec entro gennaio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Reggio Emilia.