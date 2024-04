"Cari studenti, diffondete la cultura della legalità"

"È necessario diffondere una cultura antimafia. Il contrasto alle mafie è un tema strettamente legato alla sopravvivenza delle democrazie", Lo ha detto il generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, altro grande ospite ieri mattina al festival della legalitò. Luzi ha lanciato inoltre un nuovo allarme: "Mafia e traffici illeciti minano le prospettive future di vita e di lavoro dei giovani. La mafia cambia e la dinamicità dei fenomeni criminali è dovuta anche alla al raffinarsi delle competenze tecnologiche messe in campo, che necessitano di continui adeguamenti delle strategie di contrasto da parte delle forze dell’ordine". Poi ha aggiunto: "Le nostre attività investigative diventano sempre più complesse perché le mafie sono bravissime nell’innovazione, si pensi anche alla criptofonia, ovvero a tutti quei sistemi illegali in grado di garantire le comunicazioni, eludendo le intercettazioni". Così come Gratteri, anche il generale ha poi voluto fare una raccomandazione agli studenti: "Oggi siamo qui per voi, per farvi riflettere su quanto la criminalità organizzata vi mangia il futuro, le vostre prospettive professionali e di vita. Anche voi dovete contribuire a una cultura sana dell’antimafia. Dovete però essere altrettanto consapevoli che qui in Italia abbiamo le migliori forze dell’ordine e le migliori magistrature. Abbiate fiducia nello Stato".

Stella Bonfrisco