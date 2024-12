Carico di metallo finisce addosso ad un lavoratore

Soccorsi mobilitati, ieri mattina in via degli Intarsiatori Rolesi, nella zona industriale a Rolo, per un infortunio sul lavoro accaduto in un’azienda del paese. Per cause accidentali, una parte del carico destinato al suo camion, composto da contenitori con pesanti pezzi di metallo, sono caduti proprio verso la zona dove era seduto il camionista, che è stato colpito alla gamba sinistra mentre stava assistendo alla fase di carico del mezzo pesante. Gli oggetti metallici sono finiti su un uomo di 67 anni, residente a Castelnovo Sotto, rimasto ferito. Per lui si sospetta una frattura al femore e altre lesioni. Sono stati i lavoratori presenti in azienda a garantire un primo soccorso all’infortunato. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, raggiunta dal personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale di Correggio, Dopo le prime cure e medicazioni, è stato disposto il trasferimento dell’infortunato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita.

a. le.