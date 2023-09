Carico di rifiuti pericolosi Imprenditore denunciato

Un imprenditore attivo nel settore dello sgombero cantine è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale di Gualtieri in quanto, durante un controllo a Castelnovo Sotto, hanno fermato l’uomo alla guida di un autocarro a noleggio. Questo era carico di rifiuti anche di tipo pericoloso, come apparecchi elettronici fuori uso, canne fumarie ed attrezzi agricoli. I rifiuti, al controllo delle forze dell’ordine, sono risultati totalmente privi di tracciabilità. Il conducente è risultato sprovvisto del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti, oltre che della prevista iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, necessaria per poter esercitare la raccolta e il trasporto di questo materiale. Il trasportatore è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con una multa da 2.600, fino ai 26 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Veicolo e materiale sono stati sequestrati. L’episodio evidenzia ancora una volta come, troppo spesso, aziende e privati cittadini affidino materiale di scarto a imprese sprovviste delle abilitazioni obbligatorie, in grado di operare in un contesto di legalità. Al contrario, affidare incautamente i propri rifiuti a soggetti non in regola e con documentazione di tracciabilità dei rifiuti mancante o inesatta, può determinare responsabilità amministrative o penali anche per degli stessi produttori dei rifiuti.

Antonio Lecci