Caritas, assistiti in salita del 12%: "Serve un nuovo contratto sociale"

Gli assistiti dalla Caritas e dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla sono in aumento del 12,5%, con un’incidenza di persone straniere che si attesta al 59.6%; la maggior parte delle richieste arriva dalla popolazione femminile. I dati, riportati da Uil, emergono da un report di Cartias e Diocesi aggiornato all’aprile del 2024. "Ancora una volta si evidenzia che la relazione-correlazione tra povertà e bassa scolarità è molto evidente – considera il sindacato – e chi viene assistito dalla Caritas sono persone che hanno gradi di istruzione inferiori, solitamente con licenza media inferiore (circa il 44%) o anche con la sola licenza elementare (circa 16.2%)". Le richieste di aiuto arrivano anche da coloro che faticano a trovare una occupazione, ma anche chi pur avendo un lavoro è considerato un ‘working poor’ (circa il 22%): "Ciò a dimostrazione che i salari nella nostra provincia sono bassi e ancora molte condizioni contrattuali sono precarie". Un altro incremento evidenziato da Uil riguarda le persone senza fissa dimora, in maggioranza italiani e con una età tra i 45 e 74-75 anni, per lo più uomini.

"Ciò che dobbiamo rilevare puntualizza Roberto Rinaldi, coordinatore UIL Reggio Emilia è che la povertà dei singoli e delle famiglie continua ad aumentare evidenziando come questa condizione riguardi nuclei familiari con minori". Essere in condizione di povertà "significa non essere in grado di far fronte alle scadenze di pagamenti, non essere in grado di svolgere attività che possano permettere una vita dignitosa, potersi curare, poter acquistare beni di prima necessità". Povertà economica e sociale "si intersecano". A Reggio "serve un contratto sociale _ rincara Rinaldi _ per evitare che le persone in difficoltà non siano colpevoli della loro condizione. Chiediamo alle Associazioni datoriali, in ambito di contrattazione aziendale, di redistribuire gli utili dove ci sono le condizioni ed evitare appalti al minimo ribasso". In conclusione, il coordinatore ricorda la lunga attesa di Uil per "la convocazione di un incontro territoriale, con la regia delle Istituzioni locali, purtroppo senza esito".