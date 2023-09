Caritas: "Disponibili 50 posti entro settembre"

Trentaquattro posti disponibili, che dovrebbero salire a 50 entro la fine del mese. Quest’estate anche la Caritas reggiana è stata contattata dalla Prefettura, per allargare la disponibilità d’accoglienza verso i migranti. "È un servizio in affidamento diretto – spiega il direttore, Andrea Gollini –. E l’impegno preso da parte nostra nei confronti della Prefettura era di rendere disponibili 50 posti entro la fine dell’anno". Cifra che ora, sempre secondo quanto riferito dal direttore, potrebbe essere raggiunta già a fine mese.

I primi 15 posti erano stati ricavati dalla scuola di Santa Vittoria (Gualtieri). "Lì c’è una scuola parrocchiale – spiega Gollini – ma sarebbe servito del tempo per renderla agibile e abitabile". È stata la Prefettura a chiedere ai Comuni se ci fossero spazi da lasciare alla Diocesi in via temporanea, per poter fornire una prima risposta all’emergenza.

"L’Amministrazione di Gualtieri ha reso disponibile la sua scuola comunale – dice Gollini –. Non appena avremo sistemato gli appartamenti della Diocesi riservati all’accoglienza, la scuola di Santa Vittoria sarà la prima a essere liberata. Anche perché è la struttura forse meno consona, trattandosi di una scuola, rispetto alle altre che ora possiamo offrire". Ai 15 posti di Gualtieri, infatti, a brevissimo se ne aggiungeranno altri 19: "Due appartamenti di proprietà parrocchiale a Reggiolo sono sostanzialmente pronti – spiega il direttore – un altro è in fase di ristrutturazione". Un totale, appunto, di 34 posti sui 50 promessi: "Stiamo facendo altri sopralluoghi in altri alloggi di proprietà della Diocesi – aggiunge – per valutarne l’agibilità e gli eventuali tempi necessari a renderli abitabili".

