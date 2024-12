Caritas, i bambini del catechismo incontrano gli anziani nelle Rsa

Durante le festività, il senso di solitudine per persone sole e anziane spesso viene acuito. Il Centro di Ascolto Caritas di Casina ripropone per il terzo anno consecutivo un’opera che scalda il cuore: settanta bambini del catechismo della parrocchia casinese saranno accompagnati, a gruppi di due-tre bambini, dai volontari del Centro di ascolto e dai loro catechisti per visitare persone anziane nelle case di riposo o che vivono da sole, portando un piccolo pensiero per gli auguri di Natale ed un pochino di compagnia.

"Una cosa importante da mettere in luce - dice la volontaria Manuela Bernardi - è la rete che si è creata fra centro di ascolto, parrocchia, servizi sociali e cittadini: è un modo di mettersi in ascolto, come comunità intera. Le visite inizieranno poco prima di Natale e, se serve, proseguiranno durante le vacanze: in totale visiteremo oltre cinquanta persone di Casina e frazioni. Vuole essere un piccolo segno, un piccolo seme da piantare per far germogliare sempre di più una sensibilità attenta al prossimo in tutta la comunità".

Cesare Corbelli