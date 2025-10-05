Caritas, il doloroso bilancio. Sempre più famiglie povere. Quasi 2 persone su 3 sono ’sole’

La Caritas Diocesana di Reggio Emilia-Guastalla si ferma per raccontarsi. Il nuovo Bilancio Sociale 2024 non si limita a mettere nero su bianco i dati delle attività, ma evidenzia soprattutto le relazioni umane. Dietro ogni cifra c’è la forza di una rete di volontari, operatori, parrocchie e donatori che, ogni giorno, tesse impegno e solidarietà sul territorio, costruendo un sistema di sostegno vitale per la città.

Dati e riflessioni vengono pubblicati per la prima volta in un bilancio, presentato alle Officine Credem, per essere quindi consegnati a comunità, Chiesa e Istituzioni. La presentazione del documento è risultato di un percorso prezioso di consapevolezza, possibile anche grazie all’accompagnamento che Caritas reggiano-guastallese ha ricevuto da Aiccon, Centro Studi promosso dall’Università di Bologna. Una rilettura che passa da un racconto dei progetti a una valutazione delle linee di attività e dell’impatto sociale.

"Crediamo molto a un approccio relazionale e antioppressivo, che cerchiamo di mettere in atto ogni giorno – apre Gollini –. L’aiuto non inteso come prestazione, ma come relazione di pari dignità, con un forte impegno per l’advocacy e la tutela dei diritti delle persone". Si nota un costante impegno per un’ecologia integrale, dinamiche partecipative nella governance, e particolarmente interessante è il capitolo che illustra le fonti di finanziamento: la costante ricerca di possibilità e la generosità di tanti privati e aziende sono linfa vitale per mantenere i servizi in essere e progettare nuove risposte a nuovi bisogni. Non c’è uno specifico, ma ogni particolare dato si intreccia agli altri per restituire una filosofia e un modo di muoversi unici.

Fondato nel 1977, l’organismo pastorale della Diocesi ha l’obiettivo di promuovere la testimonianza comunitaria di carità e focalizzarsi su funzione pedagogica e attenzione agli ultimi. L’ente gestore è la Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana - Missioni Diocesane, che opera in stretta sinergia con una rete di partner: associazione Nuovamente Odv, che promuove l’inclusione lavorativa e sociale attraverso il riutilizzo di beni donati, con quattro sedi; cooperativa San Giovanni Bosco, per accoglienza residenziale, richiedenti asilo e Housing First; associazione Querce di Mamre Odv, che garantisce servizi socio-sanitari gratuiti per persone prive di accesso al SSN, evoluzione dell’Ambulatorio Caritas (attivo dal 1998).

Sfide e Dati sulla Povertà. Due forme di povertà nel contesto reggiano, la grave emarginazione adulta (intercettata da Caritas diocesana) e la povertà delle famiglie (intercettata dalle Caritas parrocchiali). Nel 2024, 513 persone su 808 (oltre il 63%) incontrate dai servizi diocesani versavano in condizioni di grave esclusione abitativa (classificazione Ethos), con il 50,9% di senza tetto. Una popolazione composta prevalentemente da uomini adulti soli (88,7%).

Il 72,9% di queste persone non risulta in carico a nessun servizio istituzionale. Fragilità Relazionale. Si noti come la solitudine sia un tratto trasversale: 517 persone su 808 (oltre il 64%) vivono sole o prive di reti significative. La povertà delle famiglie riguarda famiglie con fragilità economiche, lavorative e abitative, esposte al rischio di indebitamento (fenomeno dei working poor).

L’azione della Caritas è guidata dall’aiuto relazionale (Relational Social Work - RSW) e dal Poverty-Aware Paradigm (PAP), che vede la persona come soggetto attivo e l’aiuto come relazione paritaria, contrastando l’assistenzialismo. Alla voce risorse umane, Caritas conta su 420 persone tra dipendenti e volontari, fra cui 390 volontari, senza contare quelli parrocchiali (298 hanno offerto un contributo stabile nel 2024; età media 46 anni) e 30 dipendenti (15 uomini e 15 donne). Ottocentotrentotto le ore utilizzate per la formazione del personale, nel 2024.