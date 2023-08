Caritas in soccorso ai Comuni "Cinquanta posti per i migranti L’accoglienza diffusa? È virtuosa"

La Caritas diocesana è impegnata sul fronte che ora più scotta: l’ospitalità dei migranti. Il lavoro di operatori e volontari si concentra sulla loro integrazione, ma anche sull’accoglienza d’emergenza. Il direttore Andrea Gollini annuncia che si stanno cercando nuovi spazi, negli immobili di proprietà della Chiesa e anche nelle parrocchie: "Entro fine anno ricaveremo 50 posti". Senza dimenticare l’importanza di "dare un volto, cioè umanizzare" chi arriva da lontano. Gollini difende anche il modello di accoglienza diffusa finito al centro delle polemiche tra l’assessore comunale del Pd Daniele Marchi e il deputato Gianluca Vinci (FdI).

Gollini, che impatto ha sulla Caritas reggiana la nuova emergenza migranti?

"Sugli arrivi non si era mai verificata una situazione analoga dal 2017: rispetto al 2022, i dati del Ministero dell’Interno fotografano un raddoppio degli sbarchi. Qui a Reggio, dove vige il modello di accoglienza diffusa, il sistema è andato sotto stress. Già in primavera come Caritas siamo stati convocati dall’ex prefetto per sapere quali possibilità di accoglienza c’erano: noi abbiamo rimarcato che in parallelo all’aumento degli arrivi si registrava una crescita della povertà sul territorio. A Reggio esiste un problema nella ricerca di abitazioni, così abbiamo messo a disposizione un immobile. Ora, invece, ci stiamo anche impegnando, come avvenuto ai tempi di ‘Mare nostrum’ e dell’emergenza in Ucraina, con compiti che di solito noi non svolgiamo. Il nostro attivarci è arrivato come risposta a un’interlocuzione tra la Prefettura e la Diocesi".

Su quale direttrici state dispiegando il vostro impegno?

"A inizio agosto abbiamo accolto 14 persone dentro immobili della Caritas e della Diocesi che erano disponibili o che abbiamo ripristinato. In accordo con il vescovo, ci stiamo attivando anche per l’uso di spazi parrocchiali: da qui a fine anno avremo a disposizione altri 36 posti, in aggiunta ai 14 già occupati, dunque in tutto 50. Il patrimonio immobiliare è in parte già adatto, in parte da mettere a norma: ci siamo già mossi per cercare le maestranze. Poi ci sono gli altri 15 posti nell’ex scuola di Santa Vittoria di Gualtieri, messi a disposizione dal Comune: con i migranti opererà il personale della cooperativa San Giovanni Bosco".

Come agiranno operatori e volontari della Caritas?

"In questi giorni hanno contribuito all’allestimento delle strutture. A Santa Vittoria, dove manca la cucina, è possibile che saremo coinvolti nel trasporto delle vivande. Di certo la Caritas si impegnerà per l’inserimento dei migranti con corsi d’italiano, attività creative e coinvolgimento nel volontariato".

Parte dei cittadini guarda con apprensione all’arrivo di migranti.

"La Caritas vuole fare da ponte tra stranieri e residenti: vorremmo che i migranti da persone senza volto e nome diventassero inseriti. Nella nostra provincia la scelta di ospitarli in piccoli spazi distribuiti sul territorio aiuta a ridurre l’impatto, a differenza di altre realtà dove magari si è deciso di concentrarne tanti in grandi strutture. Anche la Prefettura sostiene che vi siano stati meno problemi".

Il modello reggiano di accoglienza diffusa è al centro di uno scontro politico. Lei cosa ne pensa?

"Non entro nel campo politico, che non mi compete. Nessunoha la bacchetta magica, ma non si può farsi governare dalla paura: serve un equilibrio tra il dialogo e le cose da fare. L’accoglienza diffusa è garanzia di maggiore sicurezza e riuscita degli interventi. A noi competono il lavoro educativo e di inserimento. Dare un nome e un volto alle persone, sapere che si chiamano Alì, Mohamed o Miriam e hanno una storia, significa umanizzarle. Da sempre la Chiesa, come ribadito anche da Papa Francesco, sostiene che dobbiamo garantire il diritto a migrare anche per chi vuole migliorare la propria condizione. Ciò non significa semplificare i problemi. Caritas e fondazione Migrantes, che ha chiesto al ministro di ripensare le ultime scelte, sostengono la necessità di creare corridoi umanitari".

Alessandra Codeluppi