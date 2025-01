Caritas, riapre il negozio a Santo Stefano

Tanto di Cappello. Questa tipica esclamazione per dimostrare ammirazione, diventa ora il titolo della nuova iniziativa per sostenere i progetti e le attività di Caritas Diocesana e Centro Missionario Diocesano Reggio Emilia, ma stavolta si può farlo con più… stile! Dopo il periodo natalizio, torna, infatti, ad aprire i battenti la Bottega del Regalo Solidale in via Emilia Santo Stefano 30/A, di fianco alla chiesa di Santo Stefano, per dare la possibilità di contribuire ai vari progetti, offrendo questa volta cappelli invernali di altissima qualità artigianale fiorentina che possono essere acquistati con un’offerta minima di 10 euro. Un piccolo gesto per un grande aiuto e per fare del bene, appunto, con stile. Il negozio sarà aperto da oggi a sabato 25 gennaio alla mattina dalle 9.30 alle 13 e, solamente per sabato, anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

