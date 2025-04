Addio a Carla Rinaldi, ambasciatrice degli asili nel mondo. “Lascia un segno indelebile”

Reggio Emilia, 17 aprile 2025 – Ci sono generazioni di bambini, in giro per il mondo, cresciuti nella sua impronta. In quella visionaria forza fondata sui cento linguaggi di Loris Malaguzzi che lei ha saputo veicolare in ogni continente, facendone una bandiera, mai banale, sempre in evoluzione; fino a far diventare il metodo degli asili più belli del mondo uno spartito universale.

È morta ieri, a 78 anni, la pedagogista Carla Rinaldi, presidente onoraria della Fondazione Reggio Children, docente di Unimore e pedagogista di valore internazionale.

Una personalità da gigante portata in giro in quel corpo minuto e in quella chioma lucente, che le era valso il soprannome di ’Carlina’ per tutti coloro che le volevano bene.

Partita come educatrice nel 1971 nel primo asilo nido comunale della città, nel tempo ha incarnato l’eredità di Malaguzzi, artefice in prima persona, e fin dagli albori, di quel miracolo che oggi si chiama per tutto il mondo ‘Reggio Emilia Approach’, capace di trascinare nella nostra città ogni anno in pellegrinaggio centinaia di educatori da ogni parte del pianeta, solo per studiare la bellezza dei nostri atelier, la grandezza di quel pensiero che mette al centro i piccoli e tutto il loro universo.

“Perdo un’amica, una persona di intelligenza, vivacità e umanità senza eguali. Lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuta e nell’intera comunità reggiana – ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari –. Carla è stata una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra storia e nella nostra cultura”.

Affranti, la ricordano anche tutti i dipendenti e i collaboratori di Reggio Children srl: “Se c’è una cosa che tra le altre, in questo momento, non riusciamo proprio a fare, è quella di parlare di Carla al passato – si legge nella nota –. Lei, che fino all’ultimo minuto della sua vita si è specchiata e riconosciuta in quella esperienza educativa e ha sempre rappresentato quella ’nostalgia del futuro’ di cui il suo maestro Loris Malaguzzi parlava per indicare il piacere dell’apprendere. Quante parole sono necessarie per sintetizzare una vita? Forse basta una sua frase che ci torna in mente: ’Andare in pensione? Come si fa ad andare in pensione dalla propria vita?’. Questa è Carla. Carla la giovane pedagogista, allieva di Loris Malaguzzi, Carla la dirigente delle scuole e dei nidi, Carla la consulente scientifica di una Reggio Children che nel ’94 nasce in due stanze e fiorisce, Carla la presidente di Reggio Children dal 2007 al 2016, Carla la presidente della Fondazione Reggio Children, Carla che sottovoce dialoga con i grandi, i grandi che ascoltano Carla. Carla che attraversa 50 anni di pedagogia, passando dagli anni delle ’certezze convinte di essere certe’ a quelli delle incertezze, che sono incognite, ma anche possibilità”.

Nel suo ruolo di interprete dell’esperienza reggiana, nelle sue molteplici relazioni internazionali, con la Scandinavia nel cuore, Carla diventa un’icona, “un monumento vivente che non perde occasione per sottolineare la forza del cambiamento – proseguono –, di incoraggiare le più giovani, di riporre fiducia nel mondo: perché ’la vita è vita finché esiste, e forse anche dopo’. E anche oggi, per noi, Carla cammina ancora nella piazza di un Centro Internazionale affollato di educatori e insegnanti, con la sua chioma bionda e impeccabile: con tutti scambia una parola, e accetta sorridente di posare per una foto ricordo. E quei pochi metri che la separano dal suo ufficio, diventano un lungo viaggio che tanto somiglia a quello che noi oggi, un po’ più soli, porteremo avanti con la fiducia di sempre”.

E ieri, da quando si è sparsa la notizia della sua scomparsa, sulla città è calato un lutto sincero e profondo.

“Pedagogista di valore internazionale, Carla Rinaldi è stata una protagonista indiscussa della crescita della nostra comunità dapprima lavorando al fianco di Loris Malaguzzi, poi raccogliendone l’eredità e trasformando le sue straordinarie intuizioni in campo educativo in un progetto divenuto punto di riferimento nel mondo – commenta il presidente della Provincia, Giorgio Zanni –. Il Reggio Emilia Approach rappresenta forse la pagina più luminosa di quella rete di servizi innovativi, nei più svariati campi, che sono alla base del sistema di welfare reggiano e hanno saputo assicurare alla nostra provincia benessere e sviluppo: una eredità preziosa a cui Carla Rinaldi ha contribuito per tutta la vita con passione, dedizione e competenza e che sarà nostro dovere preservare”.

Anche il gruppo Iren, partner e fondatore partecipante della Fondazione Reggio Children, ricorda Carla Rinaldi “per la sua lungimiranza e spessore come pedagogista conosciuta a livello internazionale”.

Oggi sarà allestita la camera ardente alla sala delle onoranze funebri Reverberi, in via Terezin, dalle 9 alle 18.30. Domani (venerdì 18 aprile), dalle 9 in Sala Tricolore è previsto il saluto della cittadinanza, prima della commemorazione che si terrà alle 11.30”.