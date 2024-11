Carletti e Costa: focus economia: "Infrastrutture, sicurezza e casa"

Andrea Costa e Elena Carletti, candidati del Pd al consiglio regionale, hanno lanciato le loro proposte riguardo le politiche che la Regione dovrebbe mettere in atto per promuovere lo sviluppo e la competitività della provincia di Reggio nel settore industriale. A seguito delle due assemblee organizzate da Unindustria a Castelnovo Monti e Guastalla, i due candidati a hanno preso l’impegno sui temi principali emersi, che riguardano: infrastrutture, sicurezza del territorio e gestione delle risorse, formazione, identità territoriale e servizi e problemi abitativi. Dalle assemblee degli imprenditori, dalle tante occasioni di confronto, emergono alcune traiettorie di lavoro su cui si devono prendere degli impegni.

"Ovviamente il tema delle infrastrutture è di enorme impatto – insistono i candidati –: non solo quelle fisiche ma anche quelle digitali. Il territorio ha bisogno di connettività di altissima qualità diffusa in maniera omogenea. Ma ha anche bisogno che arrivino a compimento le opere di connessione fisica di cui da troppo tempo si parla. Quelle infrastrutture portano con sé la soluzione di alcuni problemi sulla viabilità locale e di connessione intraterritoriale".

Ma non basta tutto questo. "Serve che la Regione continui ed acceleri nel percorso di qualificazione dell’offerta formativa – prosegue la nota –. C’è poi una questione di identità. Ci sono distretti che hanno una vocazione chiara e che hanno saputo guadagnare spazi di assoluto rilievo in forza della loro compattezza, degli investimenti fatti, dell’accompagnamento garantito dal sistema istituzionale. Altri devono ancora compiere questo scatto in termini di costruzione di identità, che però diventa fondamentale nella relazione tra il tessuto imprenditoriale e il legiferatore nel momento in cui si elaborano gli strumenti di programmazione: le esigenze devono essere chiare, le soluzioni devono essere condivise. E insieme all’identità, va accresciuta l’offerta di servizi: diverse zone industriali scontano la carenza di servizi pubblici per la sicurezza, per la connettività, nella viabilità".

C’è poi un’urgenza clamorosa: la questione abitativa. Le indagini dimostrano come ci sia un rallentamento nella nostra provincia negli acquisti (complici i costi dell’indebitamento e il livello dei prezzi), e una offerta di locazione assolutamente insufficiente (con prezzi, tra l’altro, che risultano di difficile sostenibilità). La Regione deve varare un grande piano casa sia con investimenti pubblici, sia con la collaborazione del privato, orientato prima di tutto alla rigenerazione degli immobili e dei quartieri, recuperando il patrimonio sottoutilizzato e del tutto inutilizzato".