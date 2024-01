Carletti e le emozioni cambogiane: "Qui si salvano i bambini di strada"

"Stiamo vivendo momenti emozionanti, a contatto con bambini e ragazzi meravigliosi". Beppe Carletti non riesce a trattenere la commozione durante la visita, in corso ormai da alcuni giorni, in terra di Cambogia, per verificare la situazione ai centri di accoglienza e di educazione dell’associazione Cifa, appoggiata da Rock No War, realtà che da tempo trova la piena collaborazione dei Nomadi. Un progetto, "Via del Campo", che offre tutela ai bambini di Sihanoukville, togliendoli dal rischio di prostituzione, violenza, sfruttamento e abusi terribili. E durante una tappa a un ristorante cambogiano, Beppe Carletti, insieme all’avvocato reggiano Marco Scarpati e al resto della comitiva italiana, si sono imbattuti in Zucchero Fornaciari. "E’ stato un incontro assolutamente casuale. Qualcuno dal nostro gruppo ha riconosciuto Zucchero, che era a un tavolo, a poca distanza da noi. Qualcuno ha detto: ma quello è Adelmo. Ho pensato che fosse impossibile. Poi l’ho chiamato: Adelmo, sono Beppe… Lui si è girato subito e ci siamo subito abbracciati. E’ stato un incontro piacevolissimo quanto inaspettato. Per tutti noi una grande gioia. Non ci sembrava di essere in Cambogia, ma un qualche località tra Reggio e Modena…".

Sugar stava facendo tappa in terra cambogiana nel corso di un viaggio verso Tokyo, in Giappone, per alcuni progetti musicali. Tornando alla visita di Carletti, si tratta dell’ennesimo tour in Cambogia per il fondatore dei Nomadi: "Sono già stato in queste zone nel 2002, nel 2010, dieci anni fa e poi ora. I progetti sono tutti bellissimi, organizzati in modo serio e con grande attenzione verso le persone. Ho assistito a tanti momenti emozionanti, che mi resteranno nel cuore", confida Beppe al Carlino, mentre si prepara al viaggio di ritorno verso l’Italia. Chiediamo: c’è un ricordo particolare che porterà con sé da questo viaggio? "I ricordi sono davvero tanti. Devo fare mente locale, riflettere a mente fredda prima di poter fare un’eventuale scelta. Di fronte a progetti umanitari destinati ai bambini i pensieri che emergono sono davvero tantissimi".

Antonio Lecci