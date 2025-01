Carletti, il ‘ritorno’: ipotesi Capo di gabinetto in Provincia

L’ex sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti potrebbe tornare presto a ricoprire un ruolo in politica dopo l’assoluzione dal processo ‘Angeli e Demoni’. Sarà infatti il nuovo capo di gabinetto della Provincia. Stando agli insistenti rumors, a meno di clamorosi dietrofront o colpi di scena, il presidente di Palazzo Allende, Giorgio Zanni è pronto ad assegnargli la nomina di fiducia (come prevede la normativa) dopo le dimissioni negli scorsi mesi di Federico Ferrari, diventato assessore a Sassuolo.

Carletti, contattato dal Carlino, preferisce al momento non commentare la nostra indiscrezione. Il più classico dei ‘non confermo e non smentisco’. Sul tavolo avrebbe anche altre offerte professionali, ma sarebbe intenzionato ad accettare l’incarico in Provincia. Che rappresenterebbe un riscatto politico per l’ex primo cittadino Pd di Bibbiano, che nel giugno 2019 venne arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito dello scandalo sui presunti affidi illeciti sui minori (di cui divenne, suo malgrado, simbolo) il cui processo è ancora in corso e che ha visto però la sua assoluzione l’11 ottobre scorso. Anche in conseguenza all’abrogazione del reato contestatogli, in virtù dell’entrata in vigore della riforma sulla giustizia voluta dal ministro Nordio del Governo Meloni (dovendo di fatto ‘ringraziare’ proprio quel centrodestra che usò la ‘clava’ per utilizzare un’espressione di salviniana memoria sui fatti di Bibbiano).

Non si può parlare però di ‘ritorno alla politica’ perchè di fatto Carletti è stato sindaco di Bibbiano in carica fino al 9 giugno scorso, a naturale scadenza del suo secondo mandato, per poi non ricandidarsi (avrebbe potuto per la nuova deroga sul terzo giro per i piccoli Comuni) in favore dell’attuale fascia tricolore Stefano Marazzi, ex segretario dem locale, che ha vinto le elezioni.

Carletti dopo l’arresto finì ai domiciliari. Il prefetto lo sospese in via temporanea dalla carica in virtù delle misure cautelari disposte e lui si autosospese dal Partito Democratico. A fare le veci da sindaco, per questo lasso di tempo, fu l’allora vice Paola Delfina Tognoni. Poi il Riesame revocò gli arresti a Carletti applicando l’obbligo dimora a sua volta caduto su decisione della Cassazione che lo rimise in libertà nel dicembre 2019. Da qui in poi di fatto è tornato a svolgere il suo ruolo da sindaco. Cinque anni dopo è arrivata l’assoluzione dal processo ‘Angeli e Demoni’. "La fine di un incubo", aveva detto nei giorni successivi alla pronuncia della sentenza. Ora, senza incudini sulla testa, è pronto a rimettersi in gioco in politica ripartendo dalla Provincia in un ruolo che ben conosce, avendolo già ricoperto nel 2009 con l’allora presidente Sonia Masini. E da qui riprendere in mano la sua carriera politico-amministrativa che iniziò nel 2004 (prima assessore a Canossa poi a Bibbiano fino a diventarne sindaco) e che all’età di 52 anni si prospetta ancora lunga.

Daniele Petrone