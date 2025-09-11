Carlino, l’evento al Valli. Ultimi giorni per iscriversi

Mancano pochi giorni all’evento speciale per il 140 anni de Il Resto del Carlino, in programma al Teatro Valli per martedì 16 settembre. Un momento speciale per raccontare il radicamento del quotidiano nella realtà reggiana e valorizzare le eccellenze del territorio.

Il 7 aprile 1942 uscì per la prima volta il Resto del Carlino a Reggio Emilia, sotto la guida di Ugo Bellocchi. E mentre infuriava la seconda guerra mondiale qui iniziava la storia del giornale più longevo della città; che da quel giorno, sempre, ha raccontato le cron che di una provincia cresciuta assieme a queste pagine.

Per celebrare 140 anni di storia e di impegno per l’informazione locale, nazionale e internazionale, il Resto del Carlino ha iniziato un tour tra le città del territorio di diffusione (Emilia, Romagna e Marche) e martedì arriverà finalmente anche a Reggio Emilia. L’appuntamento con i lettori è il 16 settembre alle 18 nella sala degli Specchi del teatro municipale Romolo Valli.

La serata si aprirà con il saluto del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulle realtà del territorio. Tra gli invitati l’Aquila di Ligonchio, Iva Zani chi, il leader dei Nomadi Beppe Carletti, il sindaco Marco Mass ri, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regi nale Alessio Mammi, il direttore de I Teatri Paolo Cantù, il pres dente del Consorzio Parmigi no Reggiano Nicola Bertinelli, l’attore-agricoltore Andrea (foto) Gherpelli, l’artista Max Collini, il fumettista Giuseppe Camuncoli e Jessica Ferreri (direttrice della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia), l’allenatore Davide Dionigi e il capitano della Reggiana Paolo Rozzio, il capitano Michele Vitali e il gen ral manager Marco Sambugaro della Pallacanestro Reggiana, Alessandro Medici (direttore marketing e commerciale Cant na Medici Ermete), Giuliano Razzoli (campione olimpico e pres dente Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia).

Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare gli ospiti su ciò che rappresentano, ma soprattutto sul rapporto con la città e i reggiani.

Per l’occasione, il Resto del Carlino di Reggio Emilia regalerà anche ai propri lettori un ricco fascicolo speciale con interviste ai protagonisti della vita cittadina, foto e racconti storici, riflessioni sulle principali problematiche del territorio e focus sulle prospettive di sviluppo nei principali campi della società e dell’economia.

Al termine della serata il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso per rinnovare un ‘patto’ che dura da 140 anni: un giornale al servizio dei lettori e della città. Per partecipare all’evento alla Sala degli Specchi iscriversi al link: ilrestodelcarlino.it/140/tour-reggioemilia