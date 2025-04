Carlo Gregori presenta il suo libro alla Libreria del Teatro

La Libreria del Teatro continua gli incontri con gli autori. Oggi dalle 11 ospiterà Carlo Gregori (Modena, 1962), che presenterà il suo nuovo libro ‘Giù. Storie per lettori un po’ crudeli’, raccolta di quattro racconti di suspense ambientati nella nostra epoca. In queste storie oscure i protagonisti (due donne e due uomini), strappati a un mondo confortevole, dovranno lottare per liberarsi dalla paura che ora li sottomette e decidere se lasciare le cose come stanno dietro le apparenze, oppure ritrovare un senso di giustizia.