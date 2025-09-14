Carlotta Bonvicini: "Bus, il biglietto salirà. Ma Roma dia risorse"

Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità Sostenibile del Comune di Reggio, qual è stata la sua impressione generale dopo l’incontro con Seta e i sindacati?

"Si è trattato di un incontro che ha ripreso un dialogo avviato da mesi su tanti temi diversi. Vedersi fra soci e condividere obiettivi e strategie per l’azienda penso sia sano e doveroso, l’ho trovato molto utile. Ogni territorio ha le sue problematiche più o meno simili".

Il Comune di Modena ha chiesto una due diligence sui conti dell’azienda: quali sono gli obiettivi concreti di questa analisi e con quali tempi?

"Diciamo che è stata chiesta una rappresentazione chiara della situazione finanziaria e degli investimenti fatti anche alla luce della proposta di aumento della tariffa urbana, per capire anche il margine di investimento in nuove azioni volte al miglioramento del servizio. Abbiamo anche formalizzato un tavolo tecnico volto a dirimere la richiesta della corte dei conti sul controllo pubblico dell’azienda".

I sindacati parlano di un piano di rilancio tradito: lei ritiene che Seta abbia mancato gli impegni presi?

"Il piano di rilancio era stato richiesto con l’intento di programmare azioni che potessero rilanciare il servizio: non solo investimenti ma una visione chiara di dove vogliamo andare e come ci immaginiamo l’azienda perché sia sempre più vicina agli utenti. Penso che la presenza della nuova presidente possa agevolare anche questa operazione. Sicuramente l’incertezza sulle gare non è un incentivo a investire sul futuro. Noi abbiamo chiesto una decisa e concreta attenzione alla struttura tecnica dell’azienda, che deve essere vicina ai territori e conoscerne caratteristiche, necessità e potenzialità per poter garantire un servizio adeguato e proporre innovazioni e offerte che attraggano anche nuova utenza, che dovrebbe essere l’obiettivo di tutti noi soci"

Come giudica l’ipotesi di coprire la carenza di autisti con personale somministrato?

"Penso che l’attuale situazione degli autisti seppur migliorata sia ancora problematica e che qualsiasi azione possiamo mettere in campo per attrarre nuovo personale sia utile alla causa, sempre a partire da un’imprescindibile tutela dei diritti dei lavoratori. Non possiamo però fare finta di non sapere che il problema sia il mancato adeguamento salariale e la scarsa attrattività dei nostri turni, e se il primo è un problema nazionale, il secondo è strettamente reggiano. Paradossalmente dovremmo aumentare frequenze e corse, avremmo bisogno di più autisti ma potremmo garantire nastri orari più dignitosi e non spezzettati durante la giornata".

L’amministratore delegato ha chiesto un aumento di biglietti e abbonamenti, ma è stato respinto. Possiamo dire che questa ipotesi è definitivamente esclusa? Se no, con quali modalità potrebbe essere presa in considerazione?

"Non farò finta di non sapere che sono 10 anni che il costo del biglietto urbano è fermo e che già dal 2023 ci eravamo presi l’impegno di adeguarlo negli anni successivi (l’extraurbano fu aumentato invece in quell’anno). Come soci reggiani abbiamo chiesto una proiezione chiara di come l’aumento potrebbe andare a coprire un miglioramento dei servizi e abbiamo convenuto che la manovra tariffaria debba necessariamente avvenire su tutti i territori contemporaneamente, Reggio, Modena e Piacenza. Si tratterebbe di un’operazione che in percentuale inciderebbe più sulla corsa singola che sugli abbonamenti. In Italia le entrate da bigliettazione coprono più o meno il 30% dei costi di esercizio. E’ chiaro che sarebbe auspicabile che oltre ad aumentare le tariffe il Governo aumentasse il fondo nazionale dei trasporti".

In vista dell’avvio dell’anno scolastico, può rassicurare studenti e famiglie sulla regolarità del servizio?

"Agenzia della Mobilità di Reggio, che ha la nostra massima fiducia, ha lavorato come ogni anno in sinergia con le scuole per cercare di rispondere a tutte le richieste e necessità. Sappiamo che le prime due settimane con gli orari provvisori delle scuole potrebbero esserci più difficoltà, ma confidiamo che a regime funzioni tutto a dovere. Per la prima volta quest’anno abbiamo tolto dalla dicitura degli orari il “periodo scolastico” e abbiamo esteso gli orari a regime fino a luglio e da inizio settembre, proprio perché il servizio deve diventare sempre di più vicino a tutti gli utenti e ai lavoratori e non essere concepito come un ’servizio scolastico’ per i soli studenti".

Si parla di una trattativa sotterranea per dare vita a un’azienda di trasporti con la fusione di Seta e Start Romagna, lasciando fuori Tper. è vero o sono tutte chiacchiere?

"Non mi pare che questa opzione sia sul tavolo. Certamente guardiamo con curiosità a Parma perché è l’unico bacino che non ha aderito alle fusioni del 2012 e il dubbio su quale sia l’assetto migliore per una azienda di TPL a me personalmente resta".