Carlucci segna quattro reti. Il Campagnola strapazza la Riese

Si è svolto il secondo turno dei mini-gironi delle coppe di Eccellenza e Promozione. C’è da attendere la 3ª e ultima giornata, però, per gran parte dei verdetti. Partiamo dall’Eccellenza: in regione sono 9 gironi totali, e si qualificheranno agli ottavi le prime classificate (9) più le 7 migliori seconde. Nel girone 2 ha pareggiato 1-1 il Brescello/Piccardo col Borgo San Donnino: per i reggiani Barbetta, e pari del Borgo con Serroukh. Il girone 3 è tutto reggiano: roboante 4-2 dell’Arcetana sul campo del Rolo. Per i biancoverdi reti di Pagliani, Grillenzoni e doppio Iattici, mentre per il Rolo sigilli di Lo Bello e Catellani.

Di misura la Correggese sul Fabbrico: decide tutto Luppi al 58’, e i biancorossi sono qualificati.

Tante emozioni nel girone 4: scatenata la Vianese con un 5-3 sul Real Formigine. Diversi bei gol: due per Rizzuto, due per Malivojevic e uno per il giovane Tosi. Per i modenesi ecco Masoch e doppio Angelillis.

Pari per 2-2 tra Terre di Castelli e Sporting Scandiano: reggiani avanticon Davitti e Setti, ma la riprendono i modenesi con Iori e un’autorete.

Poi la Coppa di Promozione: in regione ci sono 18 gironi, e vanno ai sedicesimi le vincitrici (18) più le 14 migliori seconde. Nel girone 3 solo 0-0 tra Terme Monticelli e Montecchio. Pari anche tra Vezzano e Bibbiano/San Polo: 1-1 con firme di Gargiulo al 69’ per il Bibbiano, e Spadacini all’81’ per il Vezzano. Girone 4: solo 1-1 tra Boretto e Sorbolo Biancazzurra, Aguzzoli per i reggiani ha pareggiato il gol iniziale di Mbaye. Corsaro il Luzzara sul campo del Carignano: decide tutto Borelli.

Più reti nel girone 5, col Casalgrande che ha battuto il Masone per 2-1: Sula e Tammaro decisivi, e per gli orange, ha segnato Melioli. Colpo Castellarano sul campo della Sanmichelese: 3-1 con Pozzi, Ficarelli e Baldelli (per i modenesi Peddis). Tennistico epilogo tra Riese e Campagnola nel girone 6: addirittura 6-4 per il Campagnola con poker di Carlucci (uno su rigore) e gol di Montanari e Camillo. Per i rossoneri ecco Mussi, Volpini (doppietta su rigore) e Fantastico (anche qui rigore). Vince la Bagnolese 3-2 sul campo della Sammartinese: reti di El Hani (due) e Coscelli, per i neroverdi Ametta e Malaguti (rigore). Chiudiamo col girone 8: Colombaro batte il Baiso/Secchia 1-0 (Savarese).