CronacaCarmine Soriente nuovo questore. Arriva dopo due anni a Teramo
28 ott 2025
DANIELE PETRONE
Cronaca
Carmine Soriente nuovo questore. Arriva dopo due anni a Teramo

Il 59enne salernitano è il successore di Giuseppe Maggese che va in pensione: lunedì prossimo l'insediamento

Il 59enne salernitano è il successore di Giuseppe Maggese che va in pensione: lunedì prossimo l’insediamento

Il 59enne salernitano è il successore di Giuseppe Maggese che va in pensione: lunedì prossimo l’insediamento

È Carmine Soriente il nuovo questore di Reggio dove sostituirà Giuseppe Maggese che tra pochi giorni sarà in pensione. Originario di Nocera Inferiore, nel salernitano, 59 anni, viene dalla questura di Teramo che ha diretto dal maggio 2023 fino ad oggi. Ieri è arrivato il conferimento ufficiale dal Ministero. Soriente, dal ’94 al 2012, è stato nella squadra mobile di Salerno dove ha diretto con grandi risultati le sezioni antidroga e antimafia infliggendo duri colpi alla Camorra. Ha lavorato anche a Isernia, Bari, alla Polstrada e al reparto mobile di Napoli.

Intanto, il sindaco di Reggio, Marco Massari ha ricevuto ieri il questore uscente Maggese per un saluto. "In questo inizio mandato – ha detto – abbiamo costruito un rapporto proficuo, caratterizzato da franchezza e rispetto reciproci. L’ho voluto ringraziare per questo e per aver affrontato, in stretta collaborazione con Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza e la nostra amministrazione una quotidianità complessa e in costante mutamento con equilibrio, competenza e grande senso di responsabilità. Ho anche avuto modo di conoscere una persona curiosa e intelligente, con alto senso delle istituzioni e significativa capacità di lettura dei fenomeni di attualità. Gli auguro, a nome di tutta la comunità, un sereno prosieguo del percorso di vita".

