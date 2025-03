Carne di cavallo, fa bene ed è adatta a tutte le età

Che carne nutrizionalmente pregevole, la carne di cavallo. È talmente salutare da essere adatta a tutte le età, bambini, anziani e pure per agli sportivi. Per non parlare poi dell’utilità alle donne gravide che necessitano di una dose di ferro più generosa per la gestazione. Oltre ad avere una cospicua dose di ferro lo ha in forma ’eme’ cioè quella facilmente assorbibile dal nostro intestino più di altre carni e verdure. Ma non solo, è molto interessante per la presenza di altri minerali come il fosforo, il rame, il magnesio e anche vitamine del gruppo B. Contiene inoltre acidi grassi polinsaturi preziosi per l’apparato cardio-vascolare. Ottime anche le proteine dei muscoli, portatrici di aminoacidi essenziali per l’organismo. Ha un sapore leggermente dolciastro dovuta alla presenza di glicogeno, sostanza efficiente a un utilizzo veloce di carburante nel metabolismo cellulare.

William Giglioli

(specialista in Scienza dell’Alimentazione)