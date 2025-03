"Carne e amicizia. Reggio è casa mia"

"A Reggio Emilia ho trascorso metà della mia vita, qui sto bene". Agim Sallaku è arrivato in città nel 2000 in cerca di un futuro migliore. Per quasi vent’anni ha lavorato in una grande macelleria, poi ha deciso di mettersi in proprio. "Cinque anni fa ho aperto la Macelleria Sallaku in via Rosselli, che è anche una braceria. I clienti scelgono la carne e la cuociamo sul momento sulla pietra lavica". Il progetto ha avuto successo, senza bisogno di pubblicità. "A pranzo ho tanti connazionali, ma la sera la maggior parte dei clienti sono reggiani". Oggi Agim ha una casa, una famiglia integrata e il suo locale. "Quando voglio riposarmi torno in Albania, nella mia casa sul mare"