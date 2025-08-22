Carne a rischio, blitz dei Nas in una comunità per anziani del Reggiano

Reggio Emilia, 22 agosto 2025 - Un semplice controllo di routine, che però si è trasformato in una fotografia preoccupante relativa alle condizioni di gestione di una comunità alloggio per anziani nella zona della Pedemontana Reggiana. A scattarla sono stati i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Parma, impegnati in questi giorni nell’operazione nazionale “Estate Tranquilla 2025”, una campagna di verifiche mirata a garantire sicurezza e dignità agli ospiti delle strutture assistenziali, soprattutto durante i mesi estivi in cui la domanda di accoglienza cresce e il personale spesso scarseggia.

L’ispezione ha messo in luce diverse irregolarità. La più evidente riguarda la cucina: i militari hanno trovato circa 15 chili di carne, per un valore commerciale di 150 euro, privi dell’indicazione sulla data di congelamento. Un dettaglio che non è affatto banale, perché rende impossibile stabilire se i prodotti siano ancora sicuri per il consumo. Di conseguenza, il cibo è stato eliminato in autocontrollo, evitando possibili rischi per gli ospiti.

Ma le criticità non si fermano al magazzino alimentare. I Nas hanno segnalato anche la mancata attuazione delle procedure previste dal manuale Haccp, il sistema che regola la sicurezza nella gestione degli alimenti e che dovrebbe essere il punto fermo per ogni cucina collettiva. Inoltre, sul fronte dell’assistenza, sono emerse lacune nella compilazione della documentazione sanitaria prevista dal Piano assistenziale integrato. Un documento fondamentale che dovrebbe contenere, in modo chiaro e aggiornato, gli obiettivi di cura, gli interventi previsti e le modalità di attuazione per ciascun ospite. Senza queste indicazioni, il rischio è che l’assistenza si riduca a gesti generici, privi di un percorso personalizzato.

Infine, un’altra mancanza di rilievo: l’assenza del registro delle persone alloggiate. Mancavano cioè i dati aggiornati su ingressi, dimissioni e note relative agli ospiti. Un vuoto che non solo ostacola la trasparenza, ma può creare problemi seri in caso di controlli sanitari o di emergenze. Al termine dell’ispezione, al legale rappresentante della struttura è stata contestata una violazione amministrativa. La sanzione prevista è ammontata complessivamente a 2 mila euro.

Nel frattempo l’intervento dei Nas si inserisce in una rete di controlli estesi a livello nazionale. “Estate Tranquilla" non è infatti un’operazione isolata, ma un piano strutturato di verifiche che, nelle prossime settimane, continuerà a interessare strutture per anziani e comunità alloggio in tutto il Paese. L’obiettivo è quello di garantire che gli ospiti trovino ambienti puliti, sicuri e assistenza adeguata, anche in un periodo, quello estivo, in cui i rischi di disattenzioni aumentano.