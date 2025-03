Carnevale a Castelnovo Sotto, trionfa il carro dell'ecologia

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 9 marzo 2025 - Il carro “Biologicamente” della scuderia Club 69-Classe 96 è risultato il più votato dalla giuria. E per questo permette alla sua scuderia di conquistare il Gonfalone del carnevale di Castelnovo Sotto, che oggi si è concluso al termine di quattro domeniche di stilate di carri e mascherate. Ha vinto un carro ecologico, che vuole sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, considerato come un “dovere verso la vita”. “Abbandoniamo i metodi produttivi inquinanti. Aiutaci anche tu a far crescere l’albero della vita e i suoi frutti”, il messaggio lanciato dal carro della scuderia che si aggiudica il primo posto, con il Gonfalone e la targa in argento. A seguire, in classifica, le scuderie Saber, Avis, Montagnola, Belvedere, Olimpia 2 e Junior. Dunque il Gonfalone passa dall’Avis (vincitrice nel 2024) al Club69-Classe96. A sfidarsi ci sono stati l’Avis con il carro “Sota-Sovra”, il “Jamboree” dei Saber, “Biologicamente” dei Club 69-Classe 96, “Gli Aristogatti in crociera” della Belvedere 3.0, il “Per un modo a colori” dell’Olimpia 2, il “Re dell’auto-Cars” della Junior, la “Street Revolution” della Montagnola e la mascherata “Settimana bianca” della Fiac. E poi il carro dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos”, con il “Cannone peace and Love”, i carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la “Girasole-Palomar” con “Esilo grafitti” e “Villa Gaia” con “La foresta Gaia”. Hanno partecipato anche l’associazione di commercianti Botteghe della Rocca con “Ma quelle bambole…guai a chi le tocca”, i “Ribelli” con “Meglio soli che…”