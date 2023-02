Carnevale: debutto con pienone di gente

E’ stato un esordio "baciato" dal sole, quello del Carnevale del Castlein di Castelnovo Sotto, edizione 2023, dopo due anni di stop forzato per l’emergenza sanitaria.

Un Carnevale partito, come tradizione, con la consegna delle chiavi della città, passate dal sindaco Francesco Monica al Castlein, la maschera simbolo della festa allegorica, anche quest’anno impersonata da Andrea Zanni.

Per quattro settimane il Castlein sarà il "sindaco" del paese, potendo così risolvere, ovviamente a modo suo, alcuni dei problemi che affliggono il territorio locale. Il primo provvedimento annunciato è stata la rimozione, "in tempi brevissimi", della tensostruttura che nelle scorse settimane ha ospitato la pista di pattinaggio su ghiaccio: "Lì dentro non c’è più nulla. Perché non l’hanno ancora tolta? Vorrà dire che dopo il Carnevale terremo qui, almeno per un mese, il palco che usiamo per le sfilate…", ha tuonato il Castlein prima di ricevere le chiavi del governo locale. Poi la partenza dei carri, tutti di grande effetto e bellezza, con la sfilata animata dalla Filarmonica Monterosso di Terricciola. Le varie scuderie sono pronte a contendersi la vittoria finale, che sarà sancita l’ultima domenica di febbraio con l’assegnazione dello storico gonfalone, che nell’ultima edizione era andato al gruppo dei Saber di Cogruzzo, quest’anno in gara con un carro dedicato alla notte al museo, dal celebre film. Tanti gli argomenti scelti dalle scuderie in gara: "Non giochiamoci il futuro", "Oktoberfest del Castlein", "50 Carnevali…da favola", "La bella e la bestia", "Il treno delle fiabe", "Salviamo le api","Spegniamo le guerre e facciamo scoppiare la pace", "La balenottera canterina", oltre ai carri allestiti da bambini e genitori delle scuole d’infanzia e dai commercianti. Antonio Lecci