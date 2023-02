Carnevale in città, tutti gli eventi

Il centro storico di Reggio si anima, oggi pomeriggio, in occasione del Martedì grasso, ufficialmente l’ultimo giorno del Carnevale. Un appuntamento con animazioni varie per bambini ma adatte a un pubblico di ogni età, che inizia verso le 16 in piazza Prampolini, nel cuore del centro storico cittadino, proseguendo con una festa itinerante in piazza Martiri del 7 Luglio, con la esibizione degli artisti della compagnia Corona Events. Nello spettacolo "Magiche creature" musica e danza si fondono per dare vita a un momento di grande stupore e bellezza: si susseguono il valzer sui trampoli, le farfalle di seta e la "steam dance", che vede danzatrici su trampoli giocare con grandi maniche a vento, utilizzando lo stile "steampunk". I costumi, completamente originali, faranno piovere coriandoli sul pubblico. Grazie alle particolari invenzioni, Corona-Events si distingue per unicità nel suo genere: i costumi e le macchine sceniche ideate da Roberto Corona e Benedetta Brunotti, infatti, sono autoprodotte dalla Compagnia. Le molteplicità dei linguaggi artistici contribuisce ad avvicinare il pubblico a forme espressive innovative, oltrepassando barriere culturali, linguistiche e generazionali. Con questo show di colori e di vivacità, il centro storico di Reggio si anima per festeggiare l’ultimo giorno di carnevale insieme ai più piccoli e celebrare l’allegria delle maschere, degli scherzi e dei mille colori dei coriandoli, senza dimenticare i classici dolci di questa festa.

a.le.