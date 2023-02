Carnevale, oggi gran finale Se il tempo non fa le bizze

Dopo tre domeniche di successo, il carnevale del Castlein, a Castelnovo Sotto, rischia di non vivere il gran finale a causa della pioggia, prevista oggi.

Si spera in una tregua del maltempo. Ma in caso di pomeriggio piovoso, la quarta sfilata viene annullata. Così come la premiazione della scuderia vincente: in caso di mancato corteo allegorico, infatti, la consegna dello storico gonfalone del carnevale sarà rinviata ad aprile, quando in paese è prevista la tradizione mostra mercato dei carri e delle maschere. E’ in quella occasione che verrebbe consegnato il gonfalone, destinato agli autori del carro giudicato migliore tra quelli in passerella.