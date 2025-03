Carnevale, tutti in piazza. Arriva il Cappellaio Matto

Festa, mascherine, fiabe e colori, oggi in centro a Reggio, per il martedì grasso, che conclude il periodo di carnevale. Alle 16,30 il via al festoso corteo da piazza Prampolini con lo spettacolo itinerante "Alice nel paese delle meraviglie" fra piazze e strade del centro storico cittadino.

I quattro protagonisti più conosciuti della favola – Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto e una maestosa Regina di Cuori – sono pronti a offrire al pubblico uno spettacolo dai mille colori con straordinari momenti di animazione interattiva sotto la guida dello Stregatto, che con voce e musica accompagna l’allegra compagnia.

Il tutto nella atmosfera del carnevale tra coriandoli, stelle filanti, maschere e scherzi vari, fino ai dolcetti tipici come chiacchiere, favette, tortellini ripieni di crema, cioccolato, marmellate. "Alice nel paese delle meraviglie" diventa occasione di festa per i bambini e le loro famiglie che, con costumi e mascherine, possono diventare parte integrante della storia.

Il cuore della città si trasforma nel mondo incantato di Alice, per una festa pensata soprattutto per i bambini, ma capace di coinvolgere la comunità, valorizzando gli spazi più belli e sostenendo le attività del centro. Prosegue inoltre l’attività del trenino di Carnevale, che oggi conclude il suo tour in centro storico. La stazione di partenza resta in piazza della Vittoria, al limitare del parco del Popolo. Il trenino percorre le vie del centro, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di un mezzo che conserva tutta la magia delle favole.

