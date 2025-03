Carnevale, ultima sfilata. Si sfidano i carri allegorici

È arrivato il giorno dell’ultima sfilata e delle premiazioni dei carri giudicati migliori, con il risultato davvero difficile da ottenere di fronte a vere e proprie opere d’arte di grande qualità, che anche quest’anno sono state realizzate dalle varie scuderie locali. Oggi pomeriggio a Castelnovo Sotto dalle 14,30 è in programma la quarta e ultima sfilata allegorica del carnevale. A sfidarsi per il primato ci sono la scuderia Avis (campione in carica) con il maestoso carro ’Sota-Sovra’, il ’Jamboree’ dei Saber, ’Biologicamente’ dei Club 69-Classe 96, ’Gli Aristogatti in crociera’ della Belvedere 3.0, il ’Per un modo a colori’ dell’Olimpia 2, il ’Re dell’auto-Cars’ della Junior, la ’Street Revolution’ della Montagnola e la mascherata ’Settimana bianca’ della Fiac.

Il pubblico potrà vedere nuovamente sfilare il carro dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia ’Amigos Locos’, che propongono il ’Cannone peace and Love’, i carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la ’Girasole-Palomar’ con ’Esilo grafitti’ e ’Villa Gaia’ con ’La foresta Gaia’. In pista anche l’associazione di commercianti Botteghe della Rocca con ’Ma quelle bambole… guai a chi le tocca’, i ’Ribelli’ con ’Meglio soli che… ’. Aperti il Museo della Maschera, la mostra delle opere in cartapesta, stand gastronomici. Carnevale anche in centro a Campagnola, oggi dalle 14,30, con la gara delle maschere, la parata del Carnevale con il corpo filarmonico Primavera, baby dance, truccabimbi, spettacoli di magia, palloncini e sorprese varie.

Antonio Lecci