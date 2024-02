Carnevale, vince l’Avis con il carro ’Olè’

Lo spagnoleggiante carro "Olè" della scuderia Avis ha vinto l’edizione 2024 del carnevale di Castelnovo Sotto. L’Avis non vinceva lo storico gonfalone della festa da undici anni alla sfilata allegorica che domenica ha chiuso il mese di eventi mascherati in paese. In classifica ultimo posto per la scuderia Junior, preceduta in ordine dai Saber di Cogruzzo, dalla Belvedere, dall’Olimpia, dalla Montagnola e dal Club 69. Una classifica che comunque evidenzia come tutte le creazioni in sfilata abbiano dimostrato di avere delle qualità, grazie all’enorme impegno dei volontari di ogni età che per diversi mesi hanno lavorato nei capannoni di via Prati Landi e non solo per costruire i carri in gara. Bene anche il concorso delle mascherine, con la vittoria di una bambina vestita da cioccolatino Rocher, seguita in classifica da un mini poliziotto, Aron Bellini. Una curiosità: il padre Jonatha, di Castelnovo Sotto, esattamente 35 anni fa ha vinto lo stesso premio con lo stesso travestimento, al carnevale locale. "Complimenti alla famiglia per la fantasia…", ha commentato il Castlein dal palco durante la premiazione, davanti al folto pubblico. Tra le tante maschere ha ben figurato il noto Fleximan, con tanto di flessibile e autovelox tagliato.

Successo per la mostra delle opere di Walter Wal Guidobaldi, Maria Paola Cabrini, Alberto Bortolotti, Nadia Gualerzi, Gino Bondavalli, Corrado Kurrad Askerz, Rossella Viani, Vasco Montecchi, allestita alla chiesa della Madonna, con uno sguardo all’arte e alla storia del carnevale.

Antonio Lecci