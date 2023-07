Caro affitti, in campo una coop Dodici stanze per universitari Il canone sarà calmierato

Un’opportunità per gli universitari che, tra mille difficoltà, cercano alloggio a Reggio.

Apre lunedì 31 luglio il bando per offrire alloggi a canone calmierato agli studenti universitari, promosso dalla Cooperativa di abitanti Case Popolari di Mancasale e Coviolo.

Si tratta di dodici posti letto distribuiti in quattro appartamenti di proprietà della cooperativa: un’opportunità concreta per chi cerca una sistemazione nella città in cui studia.

Gli alloggi si trovano in immobili popolari siti in via Selo e via Candelù, non distanti dal centro e comodi ai servizi.

La Cooperativa apre il bando di assegnazione il 31 luglio e delibera a partire dal 17 agosto sulle prime domande pervenute, e procede ogni giovedì successivo fino ad esaurimento delle disponibilità stilando una graduatoria delle domande pervenute in base ai seguenti criteri: distanza dal luogo di residenza dello studente; invalidità o disabilità certificate (compatibili con le caratteristiche dell’alloggio); possesso di borsa di studio per meriti scolastici; disponibilità a svolgere qualche ora di volontariato per la Cooperativa. Per partecipare, occorre compilare richiesta di alloggio, allegando tutti i documenti richiesti, e in caso di assegnazione va presentata la domanda di adesione a socio della cooperativa, come da regolamento.

"La cooperativa da sempre cerca di rispondere ai bisogni espressi dalla città che cambia – dice la presidente Roberta Pavarini, che conosce bene il territorio per aver guidato in passato la Circoscrizione – con particolare attenzione rivolta a chi studia e lavora". Informazioni e bando sono visibili all’indirizzo https:ccpmc.itbandi