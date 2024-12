"Caro Babbo Natale, vorrei che nessuno buttasse le cartacce"

Giovedì pomeriggio si è tenuto il secondo laboratorio della rassegna Casalgrande Sostenibile-Christmas edition organizzato con successo dalla biblioteca Sognalibro di Casalgrande. Dodici bambini, accompagnati dai loro genitori, si sono ritrovati per scrivere delle letterine di Natale, piene di buoni propositi per il 2025 in particolare sui temi della sostenibilità ambientale. C’è chi ha chiesto, attraverso le lettere, un mondo pieno di arcobaleni e amore, chi un fiore per la sua mamma o chi un mondo dove le persone smettono di buttare le ‘cartacce per terra’. Alla fine, mentre proseguivano le letture di Natale sempre per i bambini, le letterine sono state poi collocate nella buca della posta che resterà ancora disponibile per tutti i bimbi che vorranno inviarne una a Babbo Natale fino a lunedì 23 dicembre. m. b.