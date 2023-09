"Caro Benassi, questo ormai è un paese dormitorio"

Pronta la controreplica del coordinatore del circolo Pd di Carpineti, Guido Tirelli (foto) al capogruppo di maggioranza: "Benassi racconta una Carpineti che non esiste più. Abbiamo letto la nota del capogruppo della lista Borghi, che prova a sfuggire alla questione bollente delle dimissioni di Costetti (ormai ex vicesindaco, ndr). Dimissioni che sono una pietra tombale sulla Giunta Borghi, perché Costetti in questi anni è stato l’assessore forte dell’amministrazione comunale ed ha influenzato in modo importante le priorità dell’amministrazione". Secondo Tirelli, Benassi cerca di spostare l’attenzione sul tema della ricchezza dei carpinetani considerando il solo l’incremento del reddito rilevato da Istat senza fare riferimento all’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto.

"Il paese reale ce lo raccontano i nostri portafogli. In questi 10 anni Carpineti non è stato valorizzata – prosegue Tirelli –. Oggi abbiamo meno commercio, meno turismo, meno iniziative culturali. Per fortuna in questi anni ha aperto un supermercato, e ne siamo contenti, ma un altro con grande probabilità chiuderà i battenti a fine anno. Verrà aperto nuovamente l’albergo delle Carpinete, e questa è una buona notizia, ma Carpineti sta di fatto diventando un paese dormitorio, con i pendolari che fanno acquisti altrove e i pensionati che non trovano in paese negozi indispensabili".

"Non ci tranquillizza – conclude – la capacità di gestione economica della giunta Borghi e del presidente di ASP don Cavalletti, avvocata Codeluppi, venendo a sapere che 294mila euro mancano in cassa perché non sono mai stati richiesti in pagamento ad ospiti della casa di riposo".

s.b.