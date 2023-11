Caro bollette anche al cimitero: "Aumentata la luce perpetua"

Caro bollette anche per coloro a cui splende la luce perpetua. Sono infatti aumentate del 32% le tariffe del servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero di Montecchio: crescono le spese del canone annuo da versare al Comune, si impennano anche le spese di primo allacciamento. Lo segnala la signora Angela F. che poi commenta: "Un aumento che ritengo eccessivo per coprire quelli che sono stati i rincari delle fonti energetiche. Non male per un’amministrazione di sinistra (Pd?), di una sinistra che lamenta sempre un ingiustificato aumento dei prezzi e la necessità di contenerli".

Secondo il tariffario comunale la lux perpetua è passata dai 19 euro ai 25 euro annuali (per ogni punto luce) mentre il costo del primo allacciamento è cresciuto da 20 a 30 euro. Nei cimiteri di Reggio città da anni i costi delle lampade sono di 23,18 euro, e l’allacciamento dell’utenza è stabile a 30 euro. Le risponde l’assessore al Bilancio Stefano Ferri: "Le tariffe sulle luci erano ferme a 19 euro da prima del 2010: dopo oltre 13 anni si è reso necessario un aumento di 6 euro, tenuto anche conto dei fenomeni inflattivi e degli aumenti dei prezzi, in particolare di questi ultimi periodi".

Restano fermi i costi dei loculi, delle cellette dell’ossario, delle aree per le tombe interrate e per gli edifici funerai. La scelta, dopo il periodo della pandemia, è stata adottata da diversi Comuni che hanno cercato con piccoli ritocchi – come appunto sulla bolletta del caro estinto – di fare fronte a spese cresciute a dismisura. A Montecchio non sono state toccate voci importanti come, ad esempio, le rette per i servizi scolastici. Laddove i costi erano da lungo tempo invariati sono stati riscontrati piccoli aumenti, percentualmente enormi: ad esempio l’abbonamento annuo per la pista di atletica è passato da 10 euro a 20. Il rincaro ha interessato anche i biglietti d’ingresso al Castello medievale: fermo restando l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni e i disabili, il biglietto per visita con guida è salito da 4 a 6 euro, mentre i biglietti senza guida, le scolaresche e per i ragazzi sono passati da 2 a 3 euro.

Francesca Chilloni