"Caro Landini, anche gli operai votano Fdi"

Il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, tornato nella sua terra per il Congresso provinciale del suo sindacato ha sbandato parecchio dalla strada del rispetto delle regole democratiche, accusando il Governo Meloni di non rappresentare la maggioranza degli italiani, dimenticando invece che è sulla base di una legge elettorale voluta dal Pd e mai modificata che si sono svolte le ultime elezioni politiche. Landini forse non sa che da un recente sondaggio di Pagnoncelli il 38% degli operai, che lui dovrebbe rappresentare, ha votato Fdi e Giorgia Meloni, come pure una percentuale significativa di disoccupati, a dimostrazione che la politica sociale del Governo Meloni è piu attrattiva delle fantasiose elucubrazioni di Landini. Sul presidenzialismo, definito da lui un sistema che limiterebbe la libertà dei cittadini, è difficile credergli in quanto proprio il voto popolare determinerebbe l’elezione del Presidente della Repubblica. Infine, a Landini sarebbe bastato leggere le dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani (ospite d’onore alle celebrazioni del 7 gennaio) per apprendere ciò che Giorgia Meloni dice da sempre, ossia che le riforme istituzionali si faranno in Parlamento con tutti coloro che vorranno confrontarsi e che anche il progetto di autonomia regionale non sarà fatto a danno delle regioni del sud Italia. Si ricordi infine che è ai pensionati più indigenti che il Governo Meloni ha aumentato le pensioni, e alle bollette di famiglie e imprese destinato 21 miliardi sui 35 complessivi della manovra finanziaria, come pure, con il taglio del cuneo fiscale si sono aumentati gli stipendi.

Marco Eboli, coordinatore comunale Fdi