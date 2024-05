"Caro presidente Bonaccini, qui da noi si smantella la sanità"

La chiusura del centro prelievi alla Casa della Salute e e le ipotesi che circolano di ulteriori tagli ai servizi presenti nella Casa della Salute che "rischia di diventare una Casa vuota", sono solo alcuni delle questioni che destrano forte preoccupazione tra i cittadini.

"Sanità, un problema drammatico" è il titolo della lettera aperta che Alternativa Civica manda al presidente della Regione in occasione della sua visita alla cittadina.

Stefano Bonaccini, in qualità di candidato del Pd alle elezioni europee, oggi dalle ore 11,30 sarà in Piazza della Repubblica per un comizio e per dare un assist alla lista Sant’Ilario Futura di Marcello Moretti.

"Presidente Bonaccini, noi la rispettiamo non solo per il suo ruolo istituzionale, ma perché sappiamo quanto sia impegnativo governare una Regione - scrivono i consiglieri ed i candidati che sostengono Alberto Iotti - Sentiamo però il dovere manifestarle tutta la preoccupazione dei cittadini di Sant’Ilario per quanto sta avvenendo sul nostro territorio nel campo della sanità. Lo smantellamento del servizio sanitario pubblico procede senza sosta".

Elencano poi le questioni: oltre il Ps del Franchini e il centro prelievi, ricordano la chiusura della Guardia medica presso la sede della Croce Bianca; la chiusura notturna del Pronto Soccorso dell’ospedale di Montecchio e lo spostamento dell’automedica a Traversetolo.

Insomma, "un tracollo di cui i cittadini, in particolare quelli più deboli e con meno possibilità, pagano le conseguenze e del quale sono giustamente indignati. La salute è uno dei beni più preziosi per ognuno. Merita che per la sua tutela ci sia una mobilitazione che superi le differenze politiche: questo sarebbe veramente un tema da unità nazionale".

"Per quanto ci riguarda – aggiungono gli esponenti dell’opposizione – se i cittadini con il voto ci chiederanno di amministrare Sant’Ilario, le assicuriamo che saremo disponibili a qualsiasi collaborazione per garantire un servizio pubblico vicino alla popolazione, efficiente e di qualità".